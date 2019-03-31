Son Dakika Haberleri: Dha Yurt Seçim Bülteni -35

Dha Yurt Seçim Bülteni -35

2 saat önce

KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.

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KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.

AYHAN BİLGEN

Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Bilgen, MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer alan Bilgen, Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili seçildi. HDP MYK Üyesi ve Grup Başkanvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:23 Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Ayhan Bilgen, Kars, Güncel
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