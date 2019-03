Dha Yurt Seçim Bülteni -38

Sonuca ağlayan seçmeni, AK Parti'li başkan adayı teselli etti



ANTALYA'yı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından, Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, il binası önünde ağlayan seçmeni teselli etti.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde sandıkların saat 17.00'de kapanmasıyla birlikte oyların sayımına geçildi. Antalya'da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Muhittin Böcek seçimi kazandı.



Sandıkların açılmaya başladığı ilk dakikalarda AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığın seçimin Millet İttifakı lehine ilerlemesinin ardından dağılmaya başladığı görüldü. Parti il binası önünde bekleyen az sayıda partili ise seçimin sonucunu kurulan dev ekrandan takip etti. Cumhur İttifakı Muratpaşa Belediye Başkan adayı AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç de il binasına gelerek seçmenlerle görüştü.



AĞLAYAN SEÇMENİ TESELLİ ETTİ



Seçim sonucuna üzülerek ağlayan bir partiliye sarılan Enç, üzülmemesi yönünde teselli etmeye çalıştı. Seçimin değerlendirmesini de yapan Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın kazandığı yönündeki sözlerini hatırlattı. Antalya'da açıklanmayan rakamlara göre Büyükşehir belediyesinde bir el değiştirmenin yaşandığını ifade eden Enç, "Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir geçiş oldu. El değişimi oldu. Ama biz elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Kesin olarak açılanacak sonuçlara saygı duyuyoruz. Şuna inandık; 'Sefer bizden, zafer Allah'tan dedik" diye konuştu.



Aday olduğu Muratpaşa ilçesindeki durumu da değerlendiren Enç, "Demek ki kendimizi doğru anlatamadık. Asla seçmene eleştirim olmaz. Nerde eksik yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Aklımın yettiği, gücümün yettiği her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Demek ki kendimizi tam anlamıyla ifade edemiyoruz. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim" dedi.



Afyonkarahisar'da AK Parti'li Mehmet Zeybek kazandı



AFYONKARAHİSAR'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Zeybek belediye başkanı seçildi.



Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi AK Parti'nin adayı Mehmet Zeybek kazandı.



ZAFER KUTLAMASI YAPILDI



31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 56 bin 792 oy alarak yüzde 44.4 ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, partisinin il başkanlığında milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Başkanı Hüseyin Sezen ve teşkilat mensuplarıyla sonuçları takip etti. Mehmet Zeybek, milletvekilleri ve partililerle birlikte daha sonra il başkanlığı önünden Anıtpark'a kadar yürüdü. Diğer taraftan uzun araç konvoyları da şehri tur atarak, zafer kutlaması yaptı. Başkanlığa seçilen Mehmet Zeybek, kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür etti. Herkesin başkanı olacağını söyleyen Zeybek, "Afyonkarahisar'ı daha güzel günler bekliyor. Önümüzdeki günler inşallah Afyonkarahisar'ı şahlandırmaya devam edeceğiz. Belediyeyi halkımızla birlikte ortak akılla yürüteceğiz" dedi.



MEHMET ZEYBEK KİMDİR?



Mehmet Zeybek, 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini merkez Çayırbağ beldesinde bitirdi. 1967 yılında girdiği Afyon İmam Hatip Lisesi'nden 1973 yılında mezun oldu. Üniversiteye girişte meslek liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini verip Afyon Lisesi'ni tamamladı. 1976 yılında girdiği üniversite sınavında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ni kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun oldu. Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetleri'nde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise döneminden beri inşaat işiyle uğraşan Mehmet Zeybek, gerek lise, gerekse üniversite hayatında Milli Türk Talebe Birliği üyesi olarak çalıştı. Siyasi hayatına Refah Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla Fazilet Partisi'nde kurucu il yönetim kurulu üyeliği, 1999 yerel seçimlerinde il başkanlığı görevinde yer aldı. Sonrasında AK Parti il kurucu üyeliği, siyasi ve hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, il teşkilat başkanı olarak görev yaptı. 2009 tarihinde yapılan il kongresinde il başkanı oldu ve 6 yıl bu görevi sürdürdü. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili adayı oldu. Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babası.



Bodrum'da CHP'li adaydan zafer kutlaması



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, meydanda partililer ile bir araya gelerek zafer kutlamalarına başladı.



Bodrum'da kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan CHP'li Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, zaferini partililer ve vatandaşlarla birlikte kutladı. Sandıkların yüzde 62'sinin açılması ile birlikte zaferlerini ilan eden CHP'liler Bodrum Belediye Meydanı'na akın etti. Oyların sayımını ilçe binasında partilileriyle birlikte takip eden Ahmet Aras, sonuçlar netleşmeye başlayınca meydana gelerek vatandaşlarla kucaklaştı. Ahmet Aras burada halka hitaben yaptığı konuşmada "Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz" dedi.



Ahmet Aras belediye meydanında yaptığı konuşmasının ardından meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte Bodrum Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde Bodrum Limanı'nda zafer yürüyüşü gerçekleştirdi. Bir yandan tebrikleri kabul eden Ahmet Aras, "Bodrum'un başkanı Ahmet Aras" ve "En büyük başkan bizim başkan" sloganları eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Ahmet Aras, daha sonra kesin sonuçları almak üzere Konacık Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi.



Kemalpaşa'da kıyasıya rekabeti CHP'li Karakayalı kazandı



İZMİR'de kıyasıya rekabetin yaşandığı Kemalpaşa ilçesinde CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı bir dönem ara verdiği Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevine yeniden döndü.



31 Mart Yerel Seçimleri'nin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları arasında büyük çekişmeye sahne olduğu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde gergin anlar yaşandı. Sandıkların sayılmaya başlamasından sonra seçimlerin Millet İttifakı Adayı CHP'li Rıdvan Karakayalı ve Cumhur İttifakı Adayı mevcut Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurli arasında başa baş gitmesiyle iki adayın taraftarları İlçe Seçim Kurulu'nun önünde toplandı. Emniyet güçleri, İlçe Seçim Kurulu'nun önünde güvenlik çemberi oluşturup TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleriyle iki tarafın karşılaşmasının önüne geçti. Karakayalı ve Uğurlu taraftarları karşılıklı slogan attı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi CHP'li Rıdvan Karakayalı kazandı. Karakayalı'nın taraftarları içeriden sonuçların gelmesiyle İlçe Seçim Kurulu dışında büyük sevinç yaşadı.



CHP'li Rıdvan Karakayalı, DHA'ya yaptığı açıklamada "Belediye başkanlığını bir dönem aradan sonra kazandık. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım, rozetimi çıkaracağım. Allah utandırmasın. Bütün partileri kutluyorum. Bana her partiden oy geldi. Ben de onlara teşekkür ediyorum" dedi. CHP'liler ilçenin meydanında toplanarak kutlama yaptı.







Kocaeli'de, AK Parti'li Tahir Büyükakın kazandı







KOCAELİ, - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Tahir Büyükakın seçildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 3 dönemdir AK Parti'li İbrahim Karaosmanoğlu yürütürken, Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulunan ve daha sonra Bilecik Valisi olan Tahir Büyükakın, yerel seçim için 'cumhur ittifakı'nın adayı oldu. AK Parti'li Büyükakın, resmi olmayan sonuçlara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?



Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1969 yılında dünyaya gelen Tahir Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Büyükakın, 2002'de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bölüm başkan yardımcılığı görevine 2007 yılında getirilen Büyükakın, 2013'te doçent unvanını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005- 2007 yıllarında danışmanlık yapan Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı, 2014'e kadar bu görevi yürüttükten sonra genel sekreter olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası Tahir Büyükakın, 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atandı.







========================



Yozgat'ta, AK Parti adayı Celal Köse kazandı







YOZGAT, - YOZGAT'ta, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Celal Köse, belediye başkanı seçildi.



AK Parti İl Başkanı Celal Köse, mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yerine aday gösterildi. AK Parti adayı Celal Köse, kesin olmayan sonuçlara göre 18 bin 730 oy alarak Yozgat'ın yeni Belediye Başkanı seçildi. AK Parti tarafından aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçime giren mevcut Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 16 bin 543 oy aldı.



CELAL KÖSE KİMDİR?



Celal Köse, 1972 yılında Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Köse, AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcılığı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanlığı ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevinde bulundu. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.







========================



Çankırı Belediye Başkanlığını MHP adayı Esen kazandı







Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, - ÇANKIRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi.



Çankırı'da MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Hüseyin Boz'un önünde seçimi kazanarak yeni başkan oldu. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Hakkı Esen (49) belediye önünde düzenlenen kutlama programına katıldı.



İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?



İsmail Hakkı Esen, yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. 35 yıldır Çankırı'da ticari alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Esen, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den belediye meclis üyeliğine seçildi. İbrahim Hakkı Esen, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.







======================



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ekrem Yüce oldu







SAKARYA, - SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Ekrem Yüce kazandı



Kesin olmayan sonuçlara göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Ekrem Yüce kazandı.



1954 yılında doğan Ekrem Yüce, öğrenimi Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nde tamamladı. Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ile Erenler Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.





