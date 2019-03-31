Dha Yurt Seçim Bülteni-6

1)AVRUPA KONSEYİ'NDEN GÖZLEMCİLER GELDİ Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler, İzmir
'de oy kullanma işlemlerini takip etti. İzmir'in Konak
ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk
Lisesi'ne gelen gözlemci de, oy verme sırasında gözlem yaptı, bilgi aldı, notlar tuttu.
Görüntü Dökümü
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İzmir'deki Atatürk Lisesi'ne gelen gözlemciden görüntü
Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,
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2)DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU OYUNU ALANYA'DA KULLANDI
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu memleketi Antalya
'nın Alanya
ilçesinde kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, saat 09.30'da eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte oy kullanacağı Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz
Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi, oylarını 2406 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "Bu seçim şehirlerimiz için önemli, şehirlerimizi ehli insanlara emanet etmek için önemli. Dolayısıyla biz de demokratik haklarımızı kullanarak oyumuzu verdik. Bu seçim de ülkemizin bekası, istikrarı ve geleceği için önemli. Çünkü seçimlerde milletimizin kendisi bir ülkenin ve milletin geleceğine yön veriyor. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu bilinçle oy verdiğini düşünüyorum. İnşallah bu seçimler hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz ve ülkemizin istikrarı için hayırlara vesile olur. Ülkenin istikrarının, bekasının ne demek olduğunu sadece Türkiye
vatandaşı olarak değil Dışişleri Bakanı
olarak da önemini çok iyi biliyorum ve tüm çalışmalarımda bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ülke ne kadar güçlü olursa dış politikada o kadar etkili olduğumuzu biliyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemizin güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.
Görüntü Dökümü
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Bakan Çavuşoğlu'nun oy kullanacağı okuldan genel görüntü
Bakan Çavuşoğlu'nun eşi ile birlikte oy kullanmaya gelişi
Eşi Hülya Çavuşoğlu'nun oy kullanması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullanması
Bakan Çavuşoğlu röp
Bakan Çavuşoğlu'nun okuldan ayrılması
HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),
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3)CUMHUR İTTİFAKI İZMİR ADAYI ZEYBEKCİ OYUNU KULLANDI
CUMHUR İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci
, oyunu Bornova
Şehit Polis Mehmet Çelik
Ortaokulu'nda eşi Ayşen Zeybekci ve oğlu Atilla Şükrü Zeybekci ve kızı Fatma Özkan
ile birlikte kullandı. Zeybekci, İzmir'in kazanması için yola çıktıklarını, kazananın İzmir olmasını istediklerini söyledi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci, oyunu Bornova'da bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda 2327 nolu sandıkta eşi Ayşen Zeybekci, oğlu Atilla Şükrü Zeybekci, kızı Fatma Özkan ve damadı İbrahim Emre
Özkan ile birlikte kullandı. Zeybekci'ye, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül
ve MHP
İzmir İl Başkanı Veysel Şahin
de eşlik etti. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Nihat Zeybekci, "Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan İzmir olsun. İzmir kazansın diye yola çıktık. Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık. 4 aylık seçim kampanyasının sonunda oyumuzu kullandık. Milletin iradesinin üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar, saygı göstereceğimiz bir karar. Milletimiz isabetli bir karar verecektir. Diliyoruz ve temenni ediyoruz ki İzmirimiz 21'inci yüzyıldaki şehirler yarışında yerini alsın. Onu hedefledik, onu amaçladık" dedi.
Türkiye ve millet için hayırlı olan seçim sonuçlarının çıkması temennisinde bulunan Nihat Zeybekci, şöyle dedi:
"Tüm teşkilatımız, gerek AK Parti gerekse MHP teşkilatına hakikaten il başkanlarının nezdinde üstün gayret ve çalışmalarından dolayı, bütün mensupları ile çok teşekkür ediyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'e ve geleceğinize verin."
Ayşen Zeybekci de, kazanan İzmir olmasını istediklerini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve eşi Ayşen Zeybekci'nin oy kullanacakları okula gelmesi
-Oylarını kullanması
-Nihat Zeybekci'nin açıklaması
-Genel ve detay görüntü
Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,
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4)DÜZCE'DE HASTALAR OYLARINI EVDE KULLANDI
DÜZCE'de 16 yatağa bağlı yada felci olan seçmen yakını evde oy için Merkez
İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Seçim kurulu görevlileri sabah erken saatlerden itibaren evlere giderek başvuru sahiplerine oy kullandırdı. Düzce
'de Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan 16 seçmen yakını evde oy kullanmak için talepte bulundu. Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlileri adreslere tek tek giderek evde oy kullanmak için talepte bulunan yaşlı, yatağa bağlı ve felçli hastalara oy kullandırdı. İlk olarak Kiremitocağı Mahallesi'ne giden seçim kurulu görevlileri burada talepte bulunulan Hasan Küçük
'ün yoğun bakımda yattığını ve oy kullanamayacak durumda olduğunu öğrenince Ağa Mahallesi'ndeki Habibe Kaynak'ın evine gitti. Merkez İlçe Seçim Kurulu seyyar Sandık Başkanı Mehmet Şenyürek kiloları nedeniyle ortopedik rahatsızlık yaşayan Habibe Kaynak'a oy pusulalarını göstererek, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu nasıl kullanacağını anlattı. Habibe Kaynak ise eşi Sefer Kaynak'ın yardımıyla oyunu kullandı.
Oy kullanma işleminin bitesinin ardından görüşlerini dile getiren Habibe Kaynak, "Allah razı olsun. Yürüyemiyorum eve geldiler bana evde oy kullandırdılar." dedi.
Görüntü Dökümü
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-Öğrenciler tarafından çekilen görüntü
-Lise öğrencilerinin köpeğe şallarını örttükleri görüntü
-Köpekle oynarken görüntü
-Yemekhanenin önüne götürürken görüntüleri ve detaylar
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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5)AYNI MAHALLEYE MUHTAR ADAYI OLAN BABA VE OĞUL OYLARINI KULLANDI
31 Mart Yerel seçimlerinde Bursa
'nın Orhangazi
ilçesi Heceler Mahallesinde uzun süredir küslükleri bulunan ve her ikiside aynı mahallede muhtarlığa aday olan baba ile oğlu oylarını kullandı.
31 Mart Yerel seçimlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde belediye başkanlığı ve meclis seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimlerinde de büyük heyecan yaşanıyor. 210 seçmenli Heceler Mahallesinde mevcut muhtar Ali Sevinç
, ikinci dönem için de muhtarlığa yeniden aday olurken, aralarında uzun süredir küskünlük bulunan oğlu Zafer Sevinç'de muhtarlığa aday olmuş ve baba oğulun adaylıkları gündemde konuşulmuştu. Heceler Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan ve yaklaşık 2 aydır mahallede seçim çalışmaları sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç sabah saatlerinde Heceler Mahallesindeki 1098 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Gazetecilere açıklama yapan mahalle muhtarı Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirterek, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, köyünde 210 seçmen bulunduğunu belirterek, 7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun dedi. Mevcut muhtarın babası ile uzun süredir konuşmayan oğlu Zafer Sevinç ise biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Muhtar adaylarının görüntüsü
-Sandık başı görüntüsü,
- Oy kullanmaları
-Ali Sevinç ile Zafer Sevinç ile röportaj
Boyut: 180 MB Süre: 1,28