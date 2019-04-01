Dha Yurt Seçim Bülteni -6

1)MUHTARLIK KAVGASINDA ÖLEN 3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİGAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem (29) ve Eyyüp Kaplan (34), bugün...

1)MUHTARLIK KAVGASINDA ÖLEN 3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ



GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem (29) ve Eyyüp Kaplan (34), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz ile diğer muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında, oy kullanılan okulun bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Cuma Oğuz yanındaki tabancayı çıkararak muhtar adayı Süleyman Kaplan ile yanındaki kardeşleri Adem ve Eyyüp Kaplan'a ateş açtı. 3 kardeşin ağır yaralandığı saldırının ardından jandarma ekiplerinin silahını bırakarak teslim ol çağrısı yaptığı Cuma Oğuz, bu uyarıya ateşle karşılık verince askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kaplan kardeşler, acil servislerde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarmanın vurarak etkisiz hale getirdiği Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman ile kardeşleri Adem ve Eyyüp Kaplan için bugün Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal'ın da katıldığı cenaze töreninde, ölen Kaplan kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaplan kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Süleyman Kaplan'ın fotoğrafı



Adem Kaplan'ın fotoğrafı



Eyüp Kaplan'ın fotoğrafı



Cenaze namazının kılınması



Yakınlarının ağlaması



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 249 MB



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2)ERDOĞAN'IN TESPİHİNİ HEDİYE ETTİĞİ MİNİK ATABEY'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



ERZURUM'un Pasinler ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı olan amcası Ahmet Dölekli ile geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Atilla Dölekli (39), son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ta Erzurum mitingi sonrası tespihini Atilla Dölekli'nin oğlu Muhammed Atabey'e (8) hediye etmişti.



OTOMOBİLİ KENDİSİ KULLANIYORDU



Kaza, 31 Mart saat 12.30 sıralarında, Pasinler ilçesinde meydana geldi. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için AK Parti'den Pasinler'de aday gösterilen Ahmet Dölekli, oy kullandıktan sonra, içinde akrabalarının da bulunduğu otomobille okulları dolaşmaya başladı. Altınbaşak Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Atilla Dölekli yönetimindeki 06 GVN 14 plakalı otomobil, iddiaya göre, kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada AK Parti'li aday Ahmet Dölekli, yeğeni Atilla Dölekli, amcası Mennan Dölekli ile diğer akrabaları Emre Kurt ve Tahir Akçay yaralandı. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Dölekli doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



AMCASININ BAŞKANLIĞINI GÖREMEDİ



Bugün sabah saatlerinde hastane morgundan alınan Atilla Dölekli'nin cenazesi Pasinler ilçesine götürüldü. İbrahim Hakkı Hazretleri Camisinde öğlen namazında kılınan Dölekli'nin cenaze törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İbrahim Aydemir, Selami Altınok, Dölekli ailesinin yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Hastanede tedavisi devam eden ve seçimleri kazanan Ahmet Dölekli cenaze namazına katılamadı. İlçe mezarlığında defnedilen Dölekli'nin vefatı nedeniyle AK Parti büyükşehir ve ilçe belediyelerinde seçim kutlamalarını iptal etti.



ERDOĞAN OĞLUNA TESPİHİNİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat'ta Erzurum miting alanından ayrılırken karşısına çıkan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölek ile bir süre sohbet etti. Dölekli, kendisine ait Oltu taşı tespihini Erdoğan'a hediye verdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Senin elin boş kalmasın. Ben de sana kendi tespihimi hediye edeyim" dedi. Erdoğan cebinden çıkardığı kuka yapımı tespihi Dölekli'ye vererek, "Ölene kadar kaybetme" dedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



Atabey Dölekli'nin babası Atilla Dölekli çok sayıda Erdoğan hayranının kendisini telefonla arayarak tespih için yüksek rakamlar teklif ettiğini belirtmiş ve oğlunun bu tespihi ölene kadar saklayacağını söylemişti.



Görüntü Dökümü



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-Cenaze namazına katılanlar



-Camiden genel görüntü



-Katılanların dua etmeleri



-Cenaze namazı kılınması



-Cenazenin omuzlarda araca taşınması



( Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,



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3)OYLAR EŞİT ÇIKINCA MUHTAR KURA İLE BELİRLENDİ



ZONGULDAK merkeze bağlı Çamlık köyünde, iki adayın eşit oy alması sonucu kazanan muhtar kura çekimi sonucu belirlendi. Merkeze bağlı Çamlık köyünde kayıtlı 77 seçmenin 76'sı oy kullandı. Yapılan sayım sonucu muhtar adaylarından Şener Körpe ile Fahri Yüksel 22'şer oy aldı. Sandık başkanı, oyların eşit çıkması üzerine kura çekilmesine karar verdi. Yapılan kura çekimini kazanan Şener Körpe, Çamlık köyünün yeni muhtarı oldu. Evli ve 2 çocuk babası Şener Körpe, 25 yıldır muhtar olan babası Necmettin Körpe seçime girmemesi üzerine kendisinin aday olduğunu söyledi. 5 muhtar adayı olarak seçime girdiklerini anlatan Şener Körpe, şöyle dedi:



"Babamdan bu bayrağı devralmak bana nasip oldu. Bir seçmenimiz gelmedi seçime. 22'şer oy aldık. Kurada ben çıktım. Allah benim yüzümü güldürdü. Rakiplerimle görüştük. Beni tebrik ettiler. Onlar olsaydı bende onları tebrik edecektim. Bu ilk defa oldu köyümüzde. Bende babam gibi uzun yıllar muhtarlık yapmak istiyorum. Köyümüzde çok eksik yok. Eski köy okulumuzu düzenleyip orayı muhtarlık veya köy evi olarak açmak istiyorum."



Seçimi kura ile kaybeden Fahri Yüksel de seçimi kazanan Şener Körpe'yi tebrik ettiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Şener Körpe'den detay



-Şener Körpe'nin köyünü dolaşması



-Şener Körpe ile röp.



-Babası Necmettin Körpe ile görüntüsü



-Necmettin Körpe ile röp.



(5.38) Boyut: (630 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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4)ERZİNCAN'DA 15 YIL SONRA MHP KAZANDI



Erzincan'da MHP, 15 yıl sonra belediye başkanlığını kazandı. Kentte 2004 yılndan bu yana AK Partili adaylar başkanlık yapıyorduerdi.



Erzincan'da 2014 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri'nde seçmenlerin yüzde 54.71'inin oyunu alan AK Partili Cemalettin Başsoy belediye başkanı oldu. MHP, yüzde 30.14'lük oy oranıyla ikinci oldu. Erzincan'ın 8 ilçesinde ise 4 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi ise MHP kazandı.



Erzincan'da dün yapılan seçimlerin resmi olmayan sonucuna göre MHP'li Bekir Aksun, kullanılan oyların yüzde 42.36'sını alarak kentin yeni belediye başkanı oldu. 1999-2004 döneminde Erzincan Belediyesi'ni yöneten MHP, 15 yıl sonra seçimi kazanmayı başardı. Erzincan'da AK Parti adayı ise oyların yüzde 33'ünü alabildi. Merkez ilçeyi kaybeden AK Parti, 5 ilçede belediye başkanlığı kazanırken, MHP 3 ilçede başkan çıkardı.



YENİ BAŞKANLAR VE PARTİLERİ



MHP Erzincan'da ilde Bekir Aksun, Kemah'ta Osman Kemal Aslan, Kemaliye'de Mehmet Karaman ve Otlukbeli'de Yusuf Tektaş ile seçimleri kazanırken, AK Parti Çayırlı'da Atınç Bahadır, İliç'te Mustafa Gürbüz, Refahiye'de Çakmak Paçacı, Tercan'da Lokman Gültekin ve Üzümlü'de Ahmet Sazlı ile belediye başkanlıklarını aldı,



ERZİNCAN, -



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5)KARAMAN'DA MHP ADAYI KAZANDI



Karaman'da MHP Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla seçimin galibi oldu.



AK Parti ve MHP, 108 bin 505 seçmeni bulunan Karaman'da kendi adaylarıyla seçime katıldı. Seçmenlerin 2002 yılından itibaren tercihini AK Parti'den yana kullandığı kentte 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti yüzde 51.99, MHP de yüzde 27,12 oy almıştı.



93 bin 339 seçmenin oy kullandığı dün yapılan seçimlerde 90 bin 701 oy geçerli sayıldı. MHP adayı Savaş Kalaycı, yüzde 39.57, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin de yüzde 38,41 oy aldı.



İLÇELERDE DE DEĞİŞİM YAŞANDI



Karaman'da 2014 yılında yapılan seçimlerde MHP 1, AK Parti de 4 ilçe kazanmıştı. Dün yapılan seçimlerde ise MHP Kazımkarabekir ilçesiyle birlikte belediye sayısını 2'ye çıkartırken, AK Parti Başyayla ilçesinde koltuğunu koruyabildi. Ermenek ilçesinde İYİ Parti, Sarıveliler ilçesini de bağımsız aday kazandı.



Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN,-

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