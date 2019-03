Dha Yurt Seçim Bülteni -7

Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölüMalatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'da, sandık başında kavga: 2 ölü



Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.



Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesinin Bölünmez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölünmez Mahallesi İlkokulunda oy kullanımı sırasında sandık başında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş yaşamını yitirdi. Oy kullanım alanında güvenlik güçlerinin haber vermesiyle okula gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, tabancayı ateşleyen bir kişi gözaltına alınırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Yaşananların ardından güvenlik güçlerince okul ve mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.



MALATYA,



Yatağa mahkum ve hasta seçmenler seyyar sandıkta oy kullandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde yatağa mahkum olan seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandılar.



Yüksek Seçim Kurulu, okullarda kurulan sandıklara gidemeyen durumda olan vatandaşlar için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde YSK'ya oy kullanmak için başvuruda bulunan 15 engelli ve hasta vatandaş, 8801 numaralı seyyar sandıkta oylarını evlerinde kullandı. Okula gidemediği için evinde oy kullanan engelli vatandaş Mehmet Bulut, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından son derece memnunum. Okula oy kullanmaya gidemedim, Sandık ayağıma geldi, teşekkür ederim" dedi.



Ambulansla oy kullanmaya getirildi



İzmit'te, Naime Köroğlu fıtık rahatsızlığı nedeniyle hasta nakil ambulansı ile okula getirilerek oy kullandı.



İzmit'te oy verme işlemi saat 08.00'de başlarken, vatandaşlar oy kullanmak için sandık başlarına gitti. Evlerinden çıkamayacak olanlar için il genelinde seyyar sandıklar görev yaparken, ambulans ile taşınabilecek vatandaşlar için de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansları seferber oldu. Bel fıtığı olduğu için hasta nakil ambulansı ile İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Naime Köroğlu sedye ile okula taşınarak, 1095 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy verdikten sonra tekrar ambulans ile evine götürülen Naime Köroğlu, "Belim ağrıyordu, oyumu kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.



Ambulansla getirilen Naime Köroğlu'nun oğlu Erhan Gökçimen ise, "Annem bel fıtığından ameliyat oldu. Rahatsız olduğu için gerekli yerlere başvuruda bulunduk. Sağolsunlar, Büyükşehir Belediyesi ambulans temin etti. Oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yapmış oldu." diye konuştu.



İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullanan 86 yaşındaki Hünkar Dönmez, "Bugünleri gördüğüm için çok mutluyum. Yaşım 86. Hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en hayırlısı olsun inşallah. Kendimiz iki arkadaş geldik. Bastonumuza tutuna tutuna gelip oyumuzu kullandık. Ben 60 senedir İzmit'te yaşıyorum. Her seçimde mutlaka oyumu kullanırım. Bu benim vatandaşlık görevim. Allah nasip ederse bir sonraki seçimde de oy kullanmak isterim." dedi.



184 seçmeni bulunan mahalle sandığa gitmedi



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çağa Mahallesi sakinleri sandığa gitmeme kararı aldı.



Siverek'e 20 kilometre uzaklıkta bulunan 184 seçmeni bulunan Çağa Mahallesi sakinleri mahallelerine hizmet gelmediğini iddia ederek, yerel seçimde sandığa gitmeyerek oy kullanmama kararı aldı. Seçmenin oy kullanmadığı mahallede sandık görevlileri ise mahalle sakinlerinin oy kullanmasını bekledi. Yılardır hizmet alamadıklarını ve bu nedenle oy kullanmama kararı aldıklarını belirten mahalle sakini Necmi Güldiken, "Mahallemizde yollarımız yapılmadı, çamur içinde yaşıyoruz. Su sıkıntımız yine çözülmedi. Bu nedenlerden dolayı mahalle sakinleri olarak sandığa gitmiyoruz" dedi.



Trakya'da seçimlere katılım yüksek



EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de oy verme işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren vatandaşların sandık başına giderek,oylarını kullanmaya başladığı görülürken, seçimlere katılımın ilk saatlerde yüksek olduğu gözlendi. Edirne'de felçli olan ve evine sandık götürülen Ayla Kocatürk, uyuya kalınca görevliler mahalle sakinlerinin yardımı ile uyandırıp götürdükleri sandıkta o kullandırdı.



Trakya'da seçimlere katılım yüksek



İLK OYU VALİ KULLANDI



Edirne'de sabah saatlerinden itibaren vatandaşların sandığa ilgisinin yoğun olduğu gözlendi. Edirne Valisi Ekrem Canalp eşi Ayten Canalp ile birlikte oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de kullandı. Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen Canalp, oyunu 1091 nolu sandıkta kullandı. Edirneliler de oy verme işleminin başladığı ilk dakikalardan itibaren sandık başına gittikleri görüldü. İlk dakikalarda bazı sandık başlarında kuyrukların oluştuğu görüldü.



EVINE SANDIK GOTURULEN SECMEN UYUYAKALMIŞ



Edirne İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, Abdurrahman Mahallesi'nde felçli Ayla Kocatürk'ün,(53) evine gitti. Kocatürk'ün oturduğu evin zilini uzun uzun çalan görevliler kapı açılmayıca kadını mahallede komşularına sordular. Görevli polisin sokak sütçüsüne kadar arayıp sorduğu görevliler, kadının ablasına ulaştı. Ablasının kapıyı açmasıyla yatakta uyuduğu görülen Kocatürk, uyandırılarak yatakta kurulan kabin arkasından sandığa oyunu kullandı.



Tekirdağ'da erken saatlerden itibaren vatandaşlar sandık başına gitti. Kentte seçimlere katılımın yoğun olduğu gözlendi. Çorlu ilçesinde ise hava sıcaklığının 6 derece olmasına rağmen vatandaşlar sandık başına gitti. İlçede engelliler içinde iki gezici görevli evlere sandık götürdü.Kırklareli'de de vatandaşların yoğun olarak sandık başına gittikleri görüldü.



Çukurova bölgesinde seçmen, sandık başına gitti



Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren sandıklara giderek, yerel seçim için oy kullandı.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ülke genelinde saat 08.00'den itibaren oy verme işlemine başlandı. 4 milyon 496 bin seçmeni bulunan Çukurova bölgesindeki Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Adana ve Mersin'de hafif yağış altında oy kullanılırken, sabah saatlerinde okullarda fazla yoğunluk olmadığı görüldü.



VALİ DEMİRTAŞ, OYUNU KULLANDI



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Çobanoğlu ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Demirtaş, kar engeli nedeniyle Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde oy kullanma işlemine gecikmeli başlandığını söyledi. Demirtaş, "Oylarımızın ülkemize ve Adana'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



ULUKIŞLA'DA KAR SÜPRİZİ



Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ise sabah erken saatlerde oy kullanacak seçmenler, kar manzarasıyla karşılaştı. Yer yer bazı bölgelerin karla kaplandığı ilçede, köy yollarının açık olduğu, seçmenlerin sandığa gitmesine engel bir durumun oluşmadığı belirtildi.



Bursa'da seçmen sandık başına gitti



Bursa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor.



Bursa'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. 2 milyon 176 bin 696 seçmen, kurulan 6 bin 835 sandıkta oy kullanıyor. Bursa'da 33 bin 157 kişi ilk defa oy kullanıyor. Seçmenler, belediye başkanı, büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyelikleri ve muhtarları seçmek için oy kullanıyor.



Kentte oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.



Sivas'ta sandık seçmenin ayağına gitti



SİVAS'ta yaşlılık, hastalık ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan 67 seçmen 'seyyar sandık' ile evlerinde oy kullandı.



Hasta ve yatağa bağımlı olmaları nedeniyle sandığa gidemeyenler için Sivas'ta 4 seyyar sandık kuruldu. Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde seçmenlerin evine giderek oy kullandırdı. Felçli olduğu için hareket edemeyen Dürdane Türk (76) evine gelen sandıkta oy kullandı. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk "Geçen seçimlerde beni okula sandalyeyle çıkardılar. Düşeceğim diye çok korktum. Bu sene oyumu yatağımda kullanıyorum" dedi. Yaşlılıkları nedeniyle evden çıkamayan ve her ikisi de 86 yaşında olan Zehni-Zehra Çönger cifti de eve getirilen sandıkta oylarını kullandı. Sandık görevlilerinin evlerinde oy kullandırdığı seçmenler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kayseri'de seçmenler sandık başında



KAYSERİ'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, sabahın erken saatlerinde başladı.



Kayseri'de sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. 956 bin 149 kişinin 3 bin 183 sandıkta oy kullanacağı kentte, seçmenler erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Merkez Kocasinan ilçesinde Fatih Mahallesinde bulunan Mehmet İlgü İlkokulu'nda da seçmenler oy pusulalarını alıp kabinlere girerek tercihlerini yaptı. Kentte oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek.



