Dha Yurt Seçim Bülteni -7

7Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınına saldırıDiyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve yakını, kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve keserli saldırısı sonucu yaralandı.

DHA YURT SEÇİM BÜLTENİ -7



Çüngüş'te başkan seçilen SP'li Akmeşe ve yakınına saldırı



Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Saadet Partisi'nden Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ali Suat Akmeşe ve yakını, kimliği belirsiz kişilerin silahlı ve keserli saldırısı sonucu yaralandı.



Dün yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Çüngüş Belediye Başkanı seçilen Saadet Partili Ali Suat Akmeşe, bugün öğle saatlerinde ismi öğrenilemeyen yakınıyla yürürken kimlikleri belisiz kişilerin saldırısına uğradı. Keser ve silahla ateş açarak saldırıya uğrayan Akmeşe ve yakını yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Yaralanan Akmeşe ve yakını, ihbarla Çüngüş'e sevk edilen hava ambulansıyla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Akmeşe ve yakının acil servisteki tedavisi devam ederken, ilçedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



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-Hava ambulansından görüntü



-Hastane önünden görüntü



-Genel ve detay görüntü



Dicle üniversitesi acil hastanesi önünden detaylar



Hastane önünde alınan güvenlik önlemleri



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mesut BUDARÇ - Kamera: DİYARBAKIR,



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Keşan'da sonuçlara itiraz edildi; seçimi 11 oyla AK Parti'li aday kazandı (2)



MUSTAFA HELVACIOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ



Edirne'nin Keşan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre yapılan itirazlar sonucu belediye başkanlığını 11 oy farkla kazanan AK Partili Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısı düzenledi. AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı'nda yapılan basın toplantısına Helvacıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer de katıldı.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 31 Mart yerel seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Çok çalıştık, inandık ve başardık. Keşan'da başardık. Gönlümüz Edirne'yi almak isterdi, İpsala'da da üzüntülüyüz. Ama Havsa'yı aldık. Ben sürekli, gelin, ideoloji değil hizmet kazansın dedim. Hep birlikte Edirne'ye güzel işler yapalım, Edirne'ye hizmet getirelim dedik. Ben tüm Keşanlılar'a teşekkür ediyorum. Tercihlerini hizmetten yana yaptılar. İnşallah Keşan'a güzel hizmetler yapacağız. Her zaman, çok konuşan değil, çok çalışan olacağız dedik. İnşallah 5 yıl sonra çok farklı bir Keşan olacak. Seçimin sonucunda kazanan Keşan oldu. Yapacak çok işimiz var. Esas işimiz şimdi başlıyor" dedi.



HELVACIOĞLU: MARTIN SONU CUMHUR İTTİFAKI OLDU



Mustafa Helvacıoğlu ise uzun ve yorucu bir seçim dönemini bitirdiklerini ifade ederek, "Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Katılımın yoğun olduğu bir seçim oldu. Keşan bu konuda çok duyarlıydı. Demokrasi şöleni havasında bir seçim yaşadık. Bahar havasında bir seçim oldu. Bu bahar Cumhur İttifakı'nı getirdi. Martın sonu Cumhur İttifakı oldu, Allah'ın izniyle. Birlikte çok güzel günlere yürüyeceğiz. Kiminle yürüyeceğiz? Başta CHP'li, İYİ Parti'li dostlarımla, Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarıyla. Keşan'da köylerde dahil 84 binin belediye başkanı olacağım. İtiraz sürecinin ardından mazbatamızı alarak göreve başlayacağız. Keşan hizmete doğru yürüyecek. Bundan kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Kimsenin umudunu boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.



'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'



Rakibi CHP Adayı Şenol Yalı'ya hakkını helal ettiğini söyleyen Helvacıoğlu, "Mitinglerde belki o bana kötü şeyler söyledi, belki çok ağır cümleler sarf etti ama ben ona hakkımı helal ediyorum. CHP'li, İYİ Parti'li dostlarıma da, ilçe başkanlarına, milletvekillerine de. Tüm Keşan'ı beraber yöneteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizim birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Artık Keşan zamanı" dedi.



Mustafa Helvacıoğlu, basın toplantısının ardından partililerin tebriklerini kabul etti.



Görüntü Dökümü



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-Mustafa Helvacıoğlu'nun partide karşılanması



-Mustafa Helvacıoğlu açıklaması



-Fatma Aksal açıklaması



-Toplantı salonu genel gör.



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



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Şanlıurfa AK Parti adaylarından seçmenlerine teşekkür



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



31 Mart yerel seçimlerinde 12 ilçeyi kazanan AK Parti İl Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Şanlıurfa halkına teşekkür ederek açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz" dedi.



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerle ilgili teşekkür mesajı yayımlayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.



Şanlıurfa'nın yine AK Parti dediğini belirten Yıldız, "Mümkün olduğu kadar ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sıkmadık el, kazanmadığımız gönül kalmamıştır diye düşünüyoruz. Şanlıurfa'mızın il genelinde en ücra köşelere kadar gidip insanlarımızın varsa sorunlarını ve taleplerini dinledik, bizde seçimlerin önemini anlatarak talebimizi ilettik. Tabiki yapılması gerekeni ilk fırsatta yapmaya gayret edeceğiz. Zaten normal zamanlarda da AK Başkanlarımızın vatandaşlarımızı ziyaret ederek varsa sorunlarını ve taleplerini dinlemeye ve gereğini yapmaya devam edeceklerdir. Başta Şanlıurfa'mıza sevdalı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçim süresince gayret gösteren partililere, oyları ve duaları ile destekleyen Şanlıurfalılara candan teşekkür ediyoruz" dedi.



BEYAZGÜL: EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, "Dün akşam itibari ile Şanlıurfa büyükşehir görevini şahsıma tevdi etmiştir. Bu güzel şehirde böyle vazifeyi üstlendiğim için bana destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Biz bugünden sonra 2 milyonun kardeşliği ve hizmetkarlığı için kollarımızı sıvayacağız. Hiç bir ayrım yapmadan hizmetlerimizi insanların ayağına götüreceğiz. Şanlıurfa'nın istihdam sorunu olduğunu seçime giderken söylemiştim. Bu istihdam sorunu gençlerimizin geleceğidir. Artık el birliğiyle yatırımcıları kendim öncülük ederek bizzat başlatacağım. Bu şehri turizmde cazibe merkezi haline getireceğiz. Projelerimizi gerçekleştirmek için, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Urfamız kazansın diye yolumuza devam edeceğiz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.



KUŞ: BEN DEĞİL, EYYÜBİYE KAZANDI



Dünkü seçimden galip gelerek Eyyübiye Belediye Başkanı olamaya hak kazanan Mehmet Kuş, "Dün itibari ile 31 Mart yerel seçimlerini tamamladık. Allah'a hamdolsun ki, Urfa'da bir tarihi yadılar bizi zaferle buluşturdular. Ben buradan özellikle Eyyübiyeli kardeşlerime,ablalarıma ve ağabeylerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar bizleri Şanlıurfa'da birinci yaptılar. Aslında birici olan biz değil, birinci olan 400 bin Eyyübiyeli. İnşallah yarından itibaren Eyyübiyelilerin hizmetkarı olacağız" sözlerine yer verdi.



CANPOLAT: HALİLİYE ŞAHLANACAK



İlçede canla ve başla çalışacaklarını aktaran Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "31 Mart akşamına kadar bizler Haliliye halkına emanettik, artık Haliliye halkı bizlere emanet. Canla başla çıktığımız bu yolda, projelerimizle Haliliye'ye uyum içerisinde hizmet edeceğiz. Vatandaşın gönlüne hizmetlerle taht kuracağız. Canla, başla Haliliye şahlanacak, koşacak" diye konuştu.



BAYDİLLİ: ŞANLIURFA'YI İLMEK İLMEK İŞLEYECEĞİZ



Yeniden başkanlığa seçilen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise, "Aday gösterildiğimiz günden itibaren kapı kapı dolaşarak, yeni dönemde yapacağımız hizmetleri anlattık. Destek almak için çaba sarf ettik. Dün itibari ile Şanlıurfamız bizlere inanarak, bu emaneti bizlere teslim etti. Yeni dönemde Şanlıurfamızı en iyi şekilde kalkındıracak,en güzel yere getireceğiz. Bizler birlik, beraberlik içerisinde Şanlıurfamızı ilmek ilmek işleyeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



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AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın açıklaması



Yeni şeçilen başkanların açıklaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



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Iğdır'ın yeni seçilen başkanları



IĞDIR'da, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını HDP adayı Yaşar Akkuş kazandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise ikinci oldu. MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede başkanlık kazandı.



Iğdır'da 2014 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 44,79'unu alan BDP'li Murat Yikit, belediye başkanı olmuştu. MHP'nin yüzde 42,35 oy oranıyla ikinci olduğu seçimlerde DP, CHP ve BDP birer ilçede belediye başkanlıklarını kazanmıştı.



31 Mart yerel seçimlerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Iğdır merkezde oyların yüzde 50,07'sini alan HDP'li Yaşar Akkuş belediye başkanlığına seçilirken, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel ise yüzde 46,7'de kaldı. Kentte İYİ Parti aday çıkarmayıp, MHP adayını destekledi. Iğdır'da MHP, AK Parti ve SP adayları birer ilçede seçimi kazandı.



YENİ BAŞKANLAR



Resmi olmayan sonuçlara göre Iğdır'da seçilen yeni başkanlar ve partileri şöyle: HDP: Iğdır Merkez- Yaşar Akkuş, MHP: Karakoyunlu- Bayramali Ballı, AK Parti: Aralık- Mustafa Güzelkaya, SP: Tuzluca- Ahmet Sait Sadrettin Türkan



IĞDIR, -



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AK Parti Bartın İl Başkanı: Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız



AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı seçim sonuçlarına itirazda bulanacaklarını belirterek, "Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.



Dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bartın'da resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını belirterek, "YSK'nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile partimiz arasında 169 oy farkı olduğunu görüyoruz. Yine yaklaşık bin 633 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP'den 7, CHP'den 6 meclis üyesi seçildi. Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız" dedi.



Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu bildiren Kalaycı, şöyle konuştu:



"Bu kadar farkın olduğu yerde oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. İtiraz dilekçemizi de bu akşam veya yarın sabah vereceğiz. Oy sayım işleminin yarın sabahtan itibaren başlayacağını düşünüyoruz. Kesin sonuçlar belli olduğunda kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır. Ayrıca tüm halkımıza, tüm siyasi partilere huzurlu, olaysız bir seçim süreci geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum."



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, -



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Bursa'da YSK sonuçları açıkladı



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinin seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu Bursa İl Başkanlığı tarafından açıklandı.



YSK Bursa verilerine göre; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, 2 milyon 176 bin 696 seçmen bulunurken 1 milyon 869 bin 50 kişi sandığa gitti. 6 bin 841 sandığın bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde 58 bin 666 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 898 bin 351 oy alarak yüzde 49.62 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, 850 bin 616 oy alarak yüzde 46.66 oy oranına sahip olan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey'i geride bıraktı.



Osmangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 631 bin 508 seçmen bulunurken 535 bin 282 kişi sandığa gitti. Bin 888 sandığın bulunduğu Osmangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 15 bin 536 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 262 bin 695 oy olarak yüzde 50.53 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mustafa Dündar, 236 bin 735 oy alarak yüzde 45.54 oy oranıyla CHP'nin adayı Erkan Aydın'ı geride bıraktı.



Yıldırım Belediye Başkanlığı seçiminde, 460 bin 92 seçmen bulunurken, 387 bin 706 kişi sandığa gitti. Bin 355 sandığın bulunduğu Yıldırım Belediye Başkanlığı seçiminde, 14 bin 198 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 210 bin 284 oy alarak yüzde 56.30 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Oktay Yılmaz, 142 bin 855 oy olarak yüzde 38.25 oy oranıyla CHP'nin adayı Özgür Erdursun'u geride bıraktı.



Nilüfer Belediye Başkanlığı seçiminde 314 bin 852 seçmen bulunurken, 273 bin 354 kişi sandığa gitti. 938 sandığın bulunduğu Nilüfer Belediye Başkanlığı seçiminde, 5 bin 473 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 166 bin 147 oy alarak yüzde 62.02 oy oranıyla CHP'nin adayı Turgay Erdem, 94 bin 162 oy alarak yüzde 35.15 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Necati Şahin'i geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.



Mudanya Belediye Başkanlığı seçiminde 74 bin 859 seçmen bulunurken, 64 bin 501 kişi sandığa gitti. 237 sandığın bulunduğu Mudanya Belediye Başkanlığı seçiminde bin 523 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 33 bin 664 oy alarak yüzde 53.45 oy oranıyla CHP'nin adayı Hayri Türkyılmaz, 26 bin 372 oy alarak yüzde 41.87 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ahmet Murat Ünal'ı geride bıraktı.



İnegöl Belediye Başkanlığı seçiminde, 186 bin 25 seçmen bulunurken 161 bin 01 kişi sandığa gitti. 597 sandığın bulunduğu İnegöl Belediye Başkanı seçiminde, 6 bin 465 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 98 bin 238 oy alarak yüzde 63.57 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Alper Taban, 34 bin 992 oy alarak yüzde 22.64 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Hakan Özdemir'i geride bıraktı.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı seçiminde, 78 bin 792 seçmen bulunurken 70 bin 313 kişi sandığa gitti. 300 sandığın bulunduğu Kemalpaşa Belediye Başkanı seçiminde 2 bin 770 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 31 bin 661 oy alarak yüzde 48.36 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Kenar, 31 bin 68 oy alarak yüzde 47.48 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem'i geride bıraktı.



Gemlik Belediye Başkanlığı seçiminde, 83 bin 319 seçmen bulunurken 70 bin 379 kişi sandığa gitti. 261 sandığın bulunduğu Gemlik Belediye Başkanı seçiminde bin 833 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 32 bin 389 oy alarak yüzde 47.25 oy oranıyla CHP'nin adayı Mehmet Uğur Sertaslan, 28 bin 992 oy alarak yüzde 42.30 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Berkay Bulut'u geride bıraktı.



Orhangazi Belediye Başkanlığı seçiminde, 59 bin 994 seçmen bulunurken 52 bin 125 kişi sandığa gitti. 192 sandığın bulunduğu Orhangazi Belediye Başkanı seçiminde bin 981 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 19 bin 893 oy alarak yüzde 39.67 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Bekir Aydın, 12 bin 835 oy alarak yüzde 25.60 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı İsmail Yılmaz'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu.



Bursa Kestel Belediye Başkanlığı seçiminde, 48 bin 217 seçmen bulunurken 42 bin 73 kişi sandığa gitti. 160 sandığın bulunduğu Kestel Belediye Başkanı seçiminde bin 282 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 22 bin 107 oy alarak yüzde 54.20 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Önder Tanır, 15 bin 881 oy alarak yüzde 38.93 oy oranıyla CHP'nin adayı Yıldıray Atlı'yı geride bıraktı.



Gürsu Belediye Başkanlığı seçiminde, 59 bin 858 seçmen bulunurken, 50 bin 265 kişi sandığıa gitti.179 sandığın bulunduğu Gürsu Belediye Başkanlığı seçiminde, bin 652 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 30 bin 169 oy alarak yüzde 62.06 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mustafa Işık, 15 bin 988 oy alarak yüzde 32.89 oy oranıyla CHP'nin adayı Funda Türkcoş Pekiner'i, geride bıraktı.



Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde 41 bin 85 seçmen bulunurken 36 bin 744 kişi sandığa gitti. 156 sandığın bulunduğu Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde 2 bin 57 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 16 bin 637 oy alarak yüzde 47.96 oy oranıyla MHP'nin adayı Davut Aydın, 13 bin 931 ol alarak yüzde 40.16 oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ercan Özel'i geride bıraktı.



Karacabey Belediye Başkanlığı seçiminde 63 bin 222 seçmen bulunurken, 55 bin 157 kişi sandığa gitti. 221 sandığın bulunduğu Yenişehir Belediye Başkanlığı seçiminde, 2 bin 126 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 21 bin 336 oy alarak yüzde 40.23 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ali Özkan, 18 bin 973 oy alarak yüzde 35.78 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ayhan Tayfur'u geride bıraktı.



İznik Belediye Başkanlığı seçiminde 34 bin 687 seçmen bulunurken, 30 bin 799 kişi sandığa gitti. 125 sandığın bulunduğu İznik Belediye Başkanlığı seçiminde, bin 60 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 15 bin 102 oy alarak yüzde 50.78 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Kağan Mehmet Usta, 13 bin 640 oy alarak yüzde 45.87 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Kenan Karakaş'ı geride bıraktı.



Orhaneli Belediye Başkanlığı seçiminde 15 bin 809 seçmen bulunurken, 14 bin 874 kişi sandığa gitti. 85 sandığın bulunduğu Orhaneli Belediye Başkanlığı seçiminde, 920 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 7 bin 371 oy olarak yüzde 52.82 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ali Aykurt, 5 bin 999 oy alarak yüzde 42.99 oy oranıyla oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı İsmail Asa'yı geride bıraktı.



Keles Belediye Başkanlığı seçiminde 10 bin 512 seçmen bulunurken, 9 bin 752 kişi sandığa gitti. 49 sandığın bulunduğu Keles Belediye Başkanlığı Seçiminde, 503 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, 5 bin 547 oy alarak yüzde 59.97 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Mehmet Keskin, 3 bin 191 oy alarak yüzde 34.50 oranıyla İYİ Parti'nin adayı Ali Işık'ı geride bıraktı.



Büyükorhan Belediye Başkanlığı seçiminde, 8 bin 301 seçmen bulunurken 7 bin 783 kişi sandığa gitti. 51 sandığın bulunduğu Büyükorhan Belediye Başkanı seçiminde bin 593 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 4 bin 575 oy alarak yüzde 63.63 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Ahmet Korkmaz, 2 bin 313 oy alarak yüzde 32.17 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Kamil Mehmet Acaroğlu'nu geride bıraktı.



Harmancık Belediye Başkanlığı seçiminde, 5 bin 564 seçmen bulunurken 5 bin 223 kişi sandığa gitti. 41 sandığın bulunduğu Harmancık Belediye Başkanı seçiminde 330 oy geçersiz sayıldı. Buna göre 2 bin 728 oy alarak yüzde 55.75 oy oranıyla AK Parti'nin adayı Yılmaz Ataş, 2 bin 47 oy alarak yüzde 41.84 oy oranıyla CHP'nin adayı Ahmet Tufan'ı geride bıraktı.



Haber: Halil ÖZÇOBAN-Berktuğ ÖNCÜ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,-

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