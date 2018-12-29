Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

Dha Yurt - Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Dha Yurt - Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

--------------------------------

Askeri helikopterin iniş yapması

Mirgesav Üs Bölgesi'nden görüntü

Kar tünellerinin görüntüsü

Askerlerin intikalinden görüntü

Haber: Behçet DALMAZ - Kamera:  HAKKARİ,-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:23 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:46:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]