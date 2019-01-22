Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı (1)

Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı (1)

20 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı (1), System.String[]
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Haber: DİYARBAKIR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:55 Kaynak: DHA

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