Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı (1)
20 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR'ın Silvan
ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.
Haber: DİYARBAKIR,
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:55 Kaynak: DHA
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