Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı

Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

DİYARBAKIR Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Dha Yurt - Silvan Emniyet Müdürü ile Birlikte 8 Kişi Tutuklandı, System.String[]
DİYARBAKIR Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi, 'Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adliye binasında görüntü

Adliye inaısnın önünde bekleyenler

Polis araçları

Tutuklananların minibüsle cezaevine götürülmesi

Polis eşinin kucağındaki bebekle adliyeden ayrılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/ SİLVAN (Diyarbakır),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:23 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Silvan, Güncel
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