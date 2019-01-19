Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Sokak Ortasında Cinayet: 1 Ölü

Dha Yurt - Sokak Ortasında Cinayet: 1 Ölü

36 dakika önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Dha Yurt - Sokak Ortasında Cinayet: 1 Ölü, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, kadını vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7424 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginlik artınca, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeği ile ateş açması sonucu, D.K.(50) isimli bir kadın ağır yaralandı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı D.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk etti. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise sokakta bir süre incelemelerde bulundu. Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin eşgalini belirlemek için görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri silahı ateşleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

AĞIR YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedaviye alınan D.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirirken, D.K.'nın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:25 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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