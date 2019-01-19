Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü

Dha Yurt - Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü

42 dakika önce

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken arkasından gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Ali Görçin (35), yaşamını yitirdi.

Dha Yurt - Sokakta Yürürken Başından Vurulup, Öldürüldü, System.String[]
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken arkasından gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Ali Görçin (35), yaşamını yitirdi. Görçin'i vuran kişinin belirlenip, yakalnamasına çalışılıyor.

Olay, akşam saatlerinde Dr. Ziya Kaya Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Ali Görçin'in arkasından yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş açtı. Görçin, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan otomobille kaçtı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Görçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri gerekli incelemeleri yaparken, İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce de bilgi aldı. Araştırma yapan polis ekipleri, Ali Görçin ile boşanmak üzere olan eşinin kardeşi Bayram D. arasında husumet bulunduğunu belirledi.  Polis, şüpheli olarak Bayram D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:51 Kaynak: DHA

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