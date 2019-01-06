Dha Yurt - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor. Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
ve Kilis
sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından çeşitli birliklerden Hatay
'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Askeri araçların geçişi
Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (HATAY),