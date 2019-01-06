Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Dha Yurt - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Dha Yurt - Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri araçların geçişi 

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (HATAY),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

Kırıkhan, Hatay, TSK, Suriye, Güncel
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