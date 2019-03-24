Dha Yurt - Tarihi Okul Cayır Cayır Yandı
44 dakika önce
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı.
DENİZLİ'nin Çal
ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı. Tadilat aşamasındaki okul kül oldu.
Yangın, saat 20.30 sıralarında tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan göründü. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli
ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul harabeye döndü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Alevlerden görüntü
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:06 Kaynak: DHA
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