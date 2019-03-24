Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Tarihi Okul Cayır Cayır Yandı

Dha Yurt - Tarihi Okul Cayır Cayır Yandı

44 dakika önce

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı.

Dha Yurt - Tarihi Okul Cayır Cayır Yandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde yangın çıktı. Tadilat aşamasındaki okul kül oldu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında tadilatta olan Gazi Paşa Mektebi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılırken, alevler büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzüne yükselen ve çevresini gündüz gibi aydınlatan alevler kilometrelerce uzaklıktan göründü. Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında yapılan Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangını söndürmek için, Denizli ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen tarihi okul harabeye döndü. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevlerden görüntü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Denizli, Güncel
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