Dha Yurt - Tem Otoyolu'nda Minibüs, Tır'a Çarptı: 6 Ölü, 5 Yaralı (3)
44 dakika önce
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİDüzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Düzce
'de, TEM Otoyolu
'nda minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Amzo Atız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Atız'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada ölen diğer 5 kişinin cenazesi de yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Cenazeler morga kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Cesetlerin araçtan çıkarılması
Cesetlerin ceset torbasında yol kenarında görüntüsü
Kaza yapan minibüsün TIR'ın altından çıkarılması
Kaza yapan minibüsün görüntüsü ve detaylar
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:46 Kaynak: DHA
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