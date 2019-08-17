Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

DHA YURT - Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı

1 saat önce

TOKAT'ın Niksar ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

DHA YURT - Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı, System.String[]

TOKAT'ın Niksar ilçesinde düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
Olay dün akşam 22.30 sıralarında ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Çiçekli köyünde meydana geldi. Çiçekli köyünde oturan Saadettin Erarslan, (40) Sinem Eraslan (13) ve Abidin Eraslan (35) bir yakınlarının köyde düzenlenen düğününe gitti. Düğün sırasında kimliği belirsiz kişiler tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu Sinem Eraslan göğsünden, Saadettin Eraslan karın bölgesinden Abidin Eraslan ise elinden vurularak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Saadettin Eraslan buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Sinem Eraslan ise Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma düğünde tabanca ile ateş açıp 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Hastaneden genel ve detaylar
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,


Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpek dövüşü kavgasında komşusunu ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Ayakkabı kutularından tabanca çıktı Mansur Yavaş'tan Anıtkabir'e yol ve çevre düzenlemesi talimatı Evine gelen tartıştığı kadın tarafından öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 05:19:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Tokat'ta maganda kurşununda 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]