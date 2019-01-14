Dha Yurt - Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)
10 dakika önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:33 Kaynak: DHA
İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi
Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı