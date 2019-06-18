DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 7 kayıp, 1 yaralı (4)
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KAYIP 7 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:55 Kaynak: DHA
KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar gelen Çamlıktepe Mahallesi ve çevresinde, AFAD ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Selin vurduğu ilçede, kayıp sayının artmasından endişe ediliyor.
Haber: ARAKLI(Trabzon),
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