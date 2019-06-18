Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 7 kayıp, 1 yaralı (4)
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DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 7 kayıp, 1 yaralı (4)

58 dakika önce

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYORTrabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 7 kayıp, 1 yaralı (4), System.String[]

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği taşkın nedeniyle bölgede oluşturulan kriz merkezine; 7 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi. İhbar gelen Çamlıktepe Mahallesi ve çevresinde, AFAD ekiplerince başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Selin vurduğu ilçede, kayıp sayının artmasından endişe ediliyor.

Haber: ARAKLI(Trabzon),


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:55 Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Araklı, Trabzon, Güncel
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