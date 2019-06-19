DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)
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ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYORAraklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR
Araklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu ilçenin Yoncalı mevkiinde arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylce sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 7 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Haber: TRABZON,
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