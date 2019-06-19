Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)
Son Dakika Güncel Haber

DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)

27 dakika önce

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYORAraklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Araklı ilçesi taşkın nedeniyle sulara kapılarak kaybolan 8 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu ilçenin Yoncalı mevkiinde arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor. Böylce sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, kayıp 7 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Haber: TRABZON,


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
Araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:53:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (7)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]