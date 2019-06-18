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DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 6 ölü, 4 kayıp (5)

58 dakika önce

VALİ AÇIKLADI: 6 ÖLÜ, 4 KAYIPTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını bildirdi.

DHA YURT - Trabzon'da taşkın: 6 ölü, 4 kayıp (5), System.String[]

VALİ AÇIKLADI: 6 ÖLÜ, 4 KAYIP

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını bildirdi. Vali Ustaoğlu, selin vurduğu ilçede yaralanan bazı kişileri, tedaviye alındıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Ustaoğlu, sel afetinde 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, şunları söyledi:
"İl etapta şu ana kadar olay yerine ulaşan arkadaşlarımızın yaptıkları tespitlerde; bir taraftan tahliyeler sürüyor, bir taraftan da kayıp vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda tahmini olarak cansız bedenine ulaştığımız 6 vatandaşımız var maalesef. Tahmini 4 de ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor. Tüm ekipler bölgede. Herkes bir şey söylüyor ama biz orada bire bir yaptığımız tespitlerde 4 kaybımız olduğu yönünde. 6 tane de zaten cesede ulaştık. Bizim aldığımız bilgi şuan bu" dedi.
Ziyaretin ardından hastaneden ayrılan Vali Ustaoğlu, ilçe kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezine geçti. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vali Ustaoğlu açıklaması
Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Tolga SAĞLAM/ TRABZON,
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:27 Kaynak: DHA
Araklı, Trabzon, Güncel
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