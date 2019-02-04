Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Dha Yurt - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

55 dakika önce

ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı.

Dha Yurt - Trafik Magandası Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
ADANA'da işlek bir caddede yarış yaptığı öne sürülen lüks otomobil sürücüsü, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence, sonra da iki otomobile çırpıp olay yerinden kaçtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı lüks otomobil, iddiaya göre başka bir araçla yarıştığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir genci ezip, kontrolden çıktı. Lüks otomobil daha sonra 48 M 0606 ile 06 HNP 95 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazayı yara almadan atlatan Muhammet A., kazanın hemen ardından aracı terk edip, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin ezdiği ve üzerinden kimlik çıkmayan gencin öldüğü belirlendi. Hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 4 kişi de, itfaiye erlerince çıkartıldı. Araçlardan çıkartılan Hacer Akgül, Sena Nur Akgül, Ahmet Akgül ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sena Nur Akgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan otomobil sürücüsünü Muhammet A.'yı yakalamak için çalışma başlatılan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRNÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü 

Hurdaya dönen otomobilden görüntü

Yaralı bir çocuğun ambulansa taşınması

Ambulanstaki yaralı kadından görüntü

Kaza karışan araçlardan görüntü

Ambulanstan görüntü

İtfaiye erlerinden görüntü

Üzeri örtülü cesetten görüntü

Ölen gencin yola savrulan ayakkabısından görüntü

Ölen gencin üzerinden yola düşen yırtık 50 lira banknottan görüntü

Trafik polisinin çalışmasından görüntü

Olay yerinden ayrılan ambulanstan görüntü

Kaza yerinde toplanan vatandaşlardan görüntü

Görgü tanığı vatandaş ile röp

Gencin cenazesinin tabut ile cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının gidişi

Genel ve detay görüntüler

 

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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