Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Dha Yurt - Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

20 dakika önce

NİĞDE'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Dha Yurt - Tren, Hafif Ticari Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
NİĞDE'de yük treninin, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Özel İdare kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Mehmet Uğur (39) yönetimindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre tren geçişi sırasında kapalı olan bariyerin köşesindeki açıklıktan geçmeye çalıştı. Rayların üzerinde hafif ticari araca çarpan tren, aracı yaklaşık 250 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta yolcu konumunda bulunan Ahmet Yüksel'in (40) öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Uğur ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Raylardaki otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trenden görüntü

-Hurdaya dönen araçtan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Aracı treni altından çıkarırken görüntü

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'48" - BOYUT: 114 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:39 Kaynak: DHA

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