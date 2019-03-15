Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Tünel İnşaatında Göçük Altında Kalan İşçi Öldü

Dha Yurt - Tünel İnşaatında Göçük Altında Kalan İşçi Öldü

19 dakika önce

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı.

Dha Yurt - Tünel İnşaatında Göçük Altında Kalan İşçi Öldü, System.String[]
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından toprağın altından ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'ndeki Ankara karayolu ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli inşaatında meydana geldi. İşçi Ahmet Türkmenoğlu, tünelin yaklaşık 500 metre derinliğindeki alanda drenaj borusu döşerken, göçük yaşandı. Bu sırada Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle tünele Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri gönderildi. Tünele giren ekipler, göcük altında kalan Türkmenoğlu'nu çıkardı. Vücudunun yarısından fazlası toprağın altında kalan ve ağır yaralı halde kurtarılan Türkmenoğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

Ahmet Türkmenoğlu, Honaz, İşçi, Güncel
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