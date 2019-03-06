Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Turistleri Eğlence Merkezine Bırakan Tur Otobüsü Otoparkta Yandı

Dha Yurt - Turistleri Eğlence Merkezine Bırakan Tur Otobüsü Otoparkta Yandı

16 dakika önce

NEVŞEHİR'in Kavak kasabasında Romanyalı turistleri Türk gecesini izlemek üzere eğlence mekanına götürdükten sonra park eden tur otobüsü alev alev yandı.

Dha Yurt - Turistleri Eğlence Merkezine Bırakan Tur Otobüsü Otoparkta Yandı, System.String[]
NEVŞEHİR'in Kavak kasabasında Romanyalı turistleri Türk gecesini izlemek üzere eğlence mekanına götürdükten sonra park eden tur otobüsü alev alev yandı.

Olay, gece geç saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında bulunan bir restoranın otoparkında meydana geldi. Romanya'dan gelen 33 turisti Kapadokya'yı gezdiren tur otobüsü şoförü Ş.B., ardından turistleri bir eğlence mekanında düzenlenen Türk gecesi etkinliğine götürdü. Türk gecesinde turistler halk oyunları gösterilerini izlerkenken, restoranın oto parkında bulunan tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında otobüs, kısa sürede alev topuna dönüştü. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte otobüs yangını söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada otobüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Romanyalı turistler ise, eğlence sonrası restoran önüne gelen başka bir otobüsle kaldıkları otele götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

Kavak, Nevşehir, Güncel
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