Dha Yurt - Yalova Merkezli 16 İlde Fetö Operasyonu: 20 Muvazzaf Askere Gözaltı

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Yalova merkezli 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETO operasyonu kapsamında 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.



Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelerle genişletilerek birçok kentte yayıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ankesör/kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Yalova merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydin, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi

Yaklaşık 120 Bin TL Dolandırılan Şehit Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

Ünlü Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!

Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı