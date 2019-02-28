Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Yatak Deposunda Çıkan Yangına 10 İtfaiye Aracıyla Müdahale Edildi (1)

Dha Yurt - Yatak Deposunda Çıkan Yangına 10 İtfaiye Aracıyla Müdahale Edildi (1)

5 dakika önce

BURSA'DA bir yatak deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Dha Yurt - Yatak Deposunda Çıkan Yangına 10 İtfaiye Aracıyla Müdahale Edildi (1), System.String[]
BURSA'DA bir yatak deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. 

Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi'nde bulunan bir yatak deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredkiler durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 30 itfaiye eri, yangını söndürmeye çalışıyor.

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BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:34 Kaynak: DHA

İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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