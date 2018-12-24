Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Yaylada Araçları Kara Saplanan 3 Genç Kurtarıldı

Dha Yurt - Yaylada Araçları Kara Saplanan 3 Genç Kurtarıldı

1 saat önce

DÜZCE'de, Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Dha Yurt - Yaylada Araçları Kara Saplanan 3 Genç Kurtarıldı, System.String[]
DÜZCE'de, Sırık Yaylası'nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 3 genç, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bu akşam saatlerinde, Düzce Sırık Yaylası'na çıkan Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş.'nin araçları kara saplandı. 3 genç aracı çıkaramayınca yaylada mahsur kaldı. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle endişelenen gençler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine Düzce AFAD ve Beyköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaylaya çıkarak gençlerin yerlerini tespit etti. Gençler araçların bulunduğu yerden alınarak şehir merkezine getirildi. Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş., kendilerini kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinde çekilen görüntü

Kurtarılan gençler ile jandarma arasındaki diyaloglar

Kurtarma anının görüntüleri ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:25 Kaynak: DHA

AFAD, Jandarma, Düzce, Genç, 3. Sayfa
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