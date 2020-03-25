DHA YURT  -? Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT  -? Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı - Son Dakika

DHA YURT  -? Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı

46 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, boş yumurta kolisi yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

DHA YURT  -? Yumurta kolisi yüklü TIR alt geçitte sıkıştı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, boş yumurta kolisi yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınındaki alt geçitte meydana geldi. Boş yumurta kolisi yüklü 68 LB 633 plakalı TIR, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada,  4 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kaza olmasını önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çalışmalar sonucu  alt geçide sıkışan TIR kontrollü bir şekilde çıkartıldı. TIR'dan düşen yumurta kolileri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sıkışan TIR'dan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Belediye ekiplerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:47 Kaynak: DHA

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