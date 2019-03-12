Dha Yurt - Zafer Çıka, Trafik Kazası Geçirdi (1)
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Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
Oyuncu Demet Akbağ
'ın eşi Zafer Çıka, İzmir
'in Narlıdere
ilçesi Çeşme
yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül
Hastanesi'ne kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Hastaneden ve ambulanstan görüntü
-Kaza yapan araç
-Yoldan görüntü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:15 Kaynak: DHA
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çıkar Trafik Kazası Geçirdi!
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