DHAİSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

DHAİSTANBUL BÜLTENİ- 1

14.11.2020 08:54
DHAİSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de KİSDER isimli bir derneğin lokaline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de KİSDER isimli bir derneğin lokaline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Olayda dernek lokalinde bulunan bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Rıfat Ilgaz Caddesi'nde yaşandı. KİSDER isimli derneğin önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler derneğe silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu dernekte bulunan kişilerden Muhammed A. (21) yaralandı, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Muhammed A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Dernekten detayPolis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıÇevreden detay görüntülerGenel ve detaylar======================

5- FORMULA 1 BAŞKANI CHASE CAREY İSTANBUL'A GELDİ

* Formula 1 Başkanı Carey: Oldukça heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, DHAFormula 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarını takip etmek üzere Türkiye'ye geldi. 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da yapılacak yarışlar hakkında konuşan Carey, "Oldukça heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Formula 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, Formula 1 yarışlarının 14. etabı olan 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'yi izlemek üzere Türk Hava Yolları'nın tarifeli Los Angeles uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda "İGA Pass" (Özel Yolcu Programı) görevlileri tarafından karşılanan Chase Carey, burada basın mensuplarına İstanbul yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu belirten Carey, "Bu yarış için ilk defa buradayım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Daha önce İstanbul'da birkaç kez bulunmuştum. Buradaki bütün takımlar ve pilotlar çok heyecanlı" diye konuştu.

"İSTANBUL YARIŞLARINA DAİR UZUN VADELİ PLANLAR ÜZERİNDE KONUŞUYORUZ"Chase Carey, gelecek yıl yapılacak Formula 1 yarışlarına yönelik program ile ilgili soruları da cevaplandırdı. 2021'in takviminin geçen hafta duyurulduğunu hatırlatan Carey, şunları söyledi: "İstanbul şu anda takvimde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuşuyoruz. Bilindiği gibi yarışlarımız çok yıllı kontratlar üzerine planlanıyor. Bu yüzden gelecek yıl üzerine yarışlarımız kontratlarda belirtilen takvimi takip edecek. Fakat İstanbul fırsatını kullanmak üzerine de görüşmeleri dört gözle bekliyoruz."

Formula 1 CEO'su Carey, açıklamasının ardından havalimanından ayrıldı.

- İstanbul

Formula 1, İstanbul, Saldırı, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHAİSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika


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