DHAMAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Savaştan büyük zarar gören Yemen 'in sağlık yetkililerine göre, ülkede Temmuz ayından bu yana haftalardır süren sağanak yağışlar, sel baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı en az 97 oldu.

Kaynak: Xinhua

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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