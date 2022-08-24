Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

24.08.2022 17:41
Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

DHAMAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Savaştan büyük zarar gören Yemen'in sağlık yetkililerine göre, ülkede Temmuz ayından bu yana haftalardır süren sağanak yağışlar, sel baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı en az 97 oldu.

DHAMAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Savaştan büyük zarar gören Yemen'in sağlık yetkililerine göre, ülkede Temmuz ayından bu yana haftalardır süren sağanak yağışlar, sel baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı en az 97 oldu.

Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

Yemen'in Dhamar vilayetinde selin vurduğu Mabar bölgesinde bir erkek, sel suları altında kalan bir arazinin yanında oturuyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor

Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularıyla çevrili evler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor - Son Dakika

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