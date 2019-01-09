DHI İle Tıraşsız Saç Ekimi

Saç ekimi operasyonuna talep her ne kadar çok olsa da, saç dökülmesi sorunu olan ve saç ektirmek isteyen birçok kişi de saçların tıraş edilmesi gerekliliği nedeni ile operasyondan vazgeçerler. Bu sebepten dolayı kellik sorunuyla yaşamaya devam etmek zorunda kalırlar. Kadınlar için de saçın tıraş edilme gerekliliği estetik açıdan endişe yarattığı için saç ekimi operasyonu çoğunlukla tercih edilmemekteydi. Tıraşsız saç ekimi tekniği kadınlar için de saç ekimi operasyonlarını uygun hale getirdi.

TIRAŞSIZ DHI TEKNİĞİ NEDİR?

Tıraşsız saç ekimi yaptırmak isteyen kişilerin ameliyattan önce saçlarını biraz uzatmaları istenir. Bu sayede donör bölgeden alınan saçların kızartıları uzun olan saçların arasında görünmez hale gelir. İlk olarak saç greftlerinin alınacağı bölge belirlenir. İkinci olarak ise cerrah güçlü ve sağlıklı saç greftlerini alır.Daha sonra alınan saç greftleri ekilmek üzere hazırlanır. Son olarak ise saç ekim işlemi doğal görünüme kavuşacak şekilde tamamlanır.

Tıraşsız DHI saç ekimi tekniği ile ortalama 7.000 civarında saç kökü ekilebilir. Her bir saç kökünden ise 1 - 3 arasında saç teli çıkar. DHI tekniğinde ile ekilen saç köklerinin tutunma oranı artırılabilir. Saç ekimi işleminde operasyonun süresi alınan ve ekilen greft sayısına, cerraha ve kliniğin teknolojik ekipmanlarına göre değişiklik gösterir. DHI saç ekimi tekniği geleneksel saç ekimi tekniklerinden daha fazla işçilik gerektirdiği için çok daha fazla zaman ve emek ister.

TIRAŞSIZ DHI TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

Günlük aktivitelere daha çabuk dönüş yapılmasını sağlar. Donör bölgeden alınan saç köklerinin bıraktığı kızarıklıkların gizlenmesine imkan tanır. Saçlarının tıraşlanmasını istemeyen kadın ve erkeklere DHI tekniği ile saç ekimi yaptırabilmesinin yolunu açar.

DHI saç ekimi tekniğinde saçların çıkış yönüne doğru ekildiğinden diğer saçlarla uyumlu bir şekilde çıkmaya ve uzamaya başlar. Saçların uzama dönemi tamamlandığında doğal saçlarla uyumlu olacak şekilde saç şekle girer. İstenirse kısaltabilir, boyanabilir, istenildiği gibi taranarak şekil verilebilir. Ayrıca ön saç çizgisi de doğal saçtaki gibi girintili çıkıntılı olacak şekilde kişiye özel planlanır.