Dhı Saç Ekimi Tekniğinde Yara İzi Oluşmaz

DHI tekniği lokal anestezi altında kesisiz ve izsiz uygulanan ağrısız bir işlemdir. Saç telleri teker alınıp ekildiği için saç tasarımının uygulanmasında kolaylık sağlar.

DHI saç ekimi tekniği alanında özel ekip almış uzman bir ekip tarafından yapılır. Daha önce saç ekimi yaptırmış ama sonuçlarından tam olarak memnun kalmamış kişiler için revizyon ve restore imkanı da sağlar.

DHI yöntemi ile diğer saç ekimi teknikleri arasındaki fark

FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu veya şerit) veya FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) günümüzde hem hasta hem de cerrah açısından daha fazla tercih edilen tekniklerdir.DHI saç ekiminin sahip olduğu farklıkların başında kullanmış olduğu alet ve teknikler gelmektedir. DHI için özel olarak geliştirilen son derece hassas aletler kullanılır.

Çok geniş bir alanı kapsayabilir. Saç ekim yöntemi, ilk haftalardan itibaren hızlı bir şekilde uzamaya izin verir. Saç ekim tekniği lokal anestezi altında yapılır ve ağrısızdır. Transfer edilen saç kökü sayısı önemlidir. Tek seansta 10.000 saça kadar transfer yapılabilir.

Diğer yöntemlerden farklı olarak kafa derisinden şerit alınmaz. Neşter kullanılmaz ve kesi yapılmaz. Geleneksel FUT & FUE'den farklı olarak, alıcı alanda delik, yuva veya insizyon yapılmaz. Alıcı bölgesinde istenmeyen açıklıklar oluşmaz. Saç kökleri korunur, daha çabuk tutunur ve canlı kalım oranları daha yüksektir.

Daha doğal bir görünüm sağlar

Her folikül, saç ekimi ve saç dökülmesi tedavisi için özel olarak tasarlanmış bir araç olan DHI implanteri ile doğrudan etkilenen bölgeye direkt olarak yerleştirilir. DHI implant ile uzmanlar, her greftin yerleştirildiği derinliği, yönü ve açıyı kontrol edebilir. Böylece, yeni saç dökülmez, greftler daha uzun yaşar ve daha doğal bir görünüm ile sonuçlanır.

DHI İmplanteri, çapı 1 mm'ye eşit veya daha az çapta olan ve her bir tedaviyi lokal anestezi altında ağrısız kılan minimal invazivli bir saç ekimi tekniğidir. DHI implantı ile saç köklerinin doğrudan implantasyonu, kafa derisine kesikler veya izler olmadan doğal bir görünüm sağlayabilir.