İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'la aynı hücre evinde yakalanan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde başlattığı açlık grevi sonucu yaşamını yitiren Ebru Timtik'in cenazesi toprağa verildi.

Timtik'in Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından alınarak, Gazi Eğitim ve Kültür Vakfına (cemevi) götürüldü.

Cenaze, tören sonrasında Gazi Mezarlığına götürülmek üzere yola çıkarıldığı sırada, terör örgütü lehine slogan atmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Daha sonra cenaze mezarlıkta toprağa verildi.

Kalabalık dağılırken bir grupla polis arasında yaşanan kovalama sonucu bazı kişiler gözaltına alındı.

Tören ve defin sırasında polis ekipleri önlem alırken, bir polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Bölgedeki önlemler sürüyor.

Timtik'in yargılandığı dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'nin avukat yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosunda (HHB) görevli, aralarında Ebru Timtik'in de bulunduğu 14 avukat, 21 Eylül 2017 tarihinde çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Savcılığın sevk yazısında, terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından birinin HHB olduğu belirtilerek, HHB ile terör örgütü arasındaki organik bağa dair delillerden biri şu şekilde yer almıştı:

"Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın örgüt mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alınarak şehit edilmesi eylemi kapsamında, örgüt mensubu Şafak Yayla'nın cesedi üzerinde yapılan muayene ve otopsi işlemi sırasında ceket cebinde çıkan, HHB ile örgüt arasındaki organik bağı gizlemek amacıyla yırtılarak 34 parçaya ayrılmış kağıt parçalarının ön yüzünde 'Halkın Hukuk Bürosu' arka yüzünde 'Avukat Aycan Çiçek, avukat Ebru Timtik, avukat Günay Dağ, avukat Oya Aslan, avukat Şükriye Erden ve TC kimlik numaraları yazılı kağıt parçaları olduğu tespit edilmiştir."

Soruşturma sonucunda savcılıkça hazırlanan iddianamede, aralarında sanık Ebru Timtik'in de bulunduğu 17'si tutuklu 2'si firari 20 sanık hakkında "örgüt yöneticisi ve üyesi olmak" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Davaya bakan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Eylül 2018'deki duruşmada, Ebru Timtik dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti. Bu karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, tahliye edilen 17 sanıktan, aralarında Ebru Timtik'in de bulunduğu 12 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.

Yakalama kararının ardından 12 sanıktan 6'sı tutuklanırken, aralarında Ebru Timtik'in de bulunduğu 6 sanığa ise tüm aramalara rağmen ulaşılamamıştı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince 20 Mart 2019 tarihinde görülen karar duruşmasında, 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, 18 sanık 3 yıl 1 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, firari sanık Ebru Timtik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmen tutuklanması ile hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetmişti.

İkinci soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüte yönelik soruşturma kapsamında, Kağıthane'de bir örgüt hücre evine 20 Haziran 2019'da düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan ve DHKP/C'nin sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ebru Timtik Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alınmıştı.

Ebru Timtik, hakkında daha önce verilen karar doğrultusunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Timtik'in son yakalaması ile ilgili olarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde ise yargılaması ayrı olarak sürüyor.

İsmail Akkol'un da avukatlığını yaptı

Yine, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bir Terör Örgütünün Çöküşü Ölüm Oruçları ve DHKP/C'nin Kanlı Geçmişi" raporunda yer alan bilgide ise şu ifadeler yer alıyor:

"Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın s¸ehit edilmesi olayında, adliyeye avukat maskesi adı altında, arama yapılmaksızın giren teröristler S¸afak Yayla ve Bahtiyar Dogˆruyol, HHB avukatı Ebru Timtik ile görüs¸me talep etmis¸tir. Teröristlerin iletis¸im kurmak ve sözde taleplerini iletmek aracılıgˆıyla HHB ve Ebru Timtik'i aracı kılmak istemeleri göz önüne alındıgˆında, terör örgütünün avukatlık meslegˆini amaçları dogˆrultusunda nasıl kullandıgˆı daha rahat anlas¸ılabilecektir."

Bu arada Timtik, Sabancı suikastinin firari şüphelisi olarak 20 yıl aranmasının ardından Aydın'da yakalanan ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık İsmail Akkol'un da avukatlığını yapmıştı.