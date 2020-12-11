DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı - Son Dakika

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal tutuklandı
11.12.2020 01:50
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçarken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ünsal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. - EDİRNE
Son Dakika Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı