Dhkp-C'li Teröristler Adliyeye Sevk Edildi
19 dakika önce
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Görüntü dökümü:
-------------------
-operasyondan görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:18 Kaynak: DHA
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü