Son Dakika Haberleri: Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Binada Çekilen Fotoğraflar

Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Binada Çekilen Fotoğraflar

36 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı.

Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Binada Çekilen Fotoğraflar, System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı. İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:10 Kaynak: DHA

Şişli, İstanbul, İdil, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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