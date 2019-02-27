Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında
1 saat önce
İstanbul - (Yeni görüntüyle) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA(Tür: İstanbul)
İstanbul - (Yeni görüntüyle) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:12 Kaynak: DHA
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