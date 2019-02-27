Son Dakika Haberleri: Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

Dhkp-C'li Teröristlerin Yakalandığı Operasyon Polis Kamerasında

1 saat önce

İstanbul - (Yeni görüntüyle) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA(Tür: İstanbul)

İstanbul - (Yeni görüntüyle) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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