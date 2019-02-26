Son Dakika Haberleri: Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalanma Anı Kamerada

Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalanma Anı Kamerada

1 saat önce

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C'li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalanma Anı Kamerada, System.String[]
İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C'li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağa yapılan baskın anına ilişkin polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Örgüt üyelerince 'sağır oda' olarak tabir edilen sığınağın dışarıdan tamamen izole edildiği görülürken, operasyonu gerçekleştiren terör polisi arananlar teröristler listesinde 'gri' ve 'yeşil' kategoride yer alan zanlıların saklandıkları sığınağın kapıların oksijen makineleri ile keserek giriyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Şişli, İdil, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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