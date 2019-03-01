Son Dakika Haberleri: Dhkp-C'li Terörsitler Adliyeye Sevk Edildi

Dhkp-C'li Terörsitler Adliyeye Sevk Edildi

16 dakika önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Dhkp-C'li Terörsitler Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

DHA, Şişli, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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