Dhkp-C'li Terörsitler Adliyeye Sevk Edildi
16 dakika önce
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:20 Kaynak: DHA
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek
Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü
Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı