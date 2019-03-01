Dhkp-C'li Terörsitler Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli
'de bulunan İdil
Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan
'da bulunan İstanbul
Adalet Sarayına sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:33 Kaynak: DHA
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