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DHKP/C'linin de aralarında olduğu gri listedeki 4 örgüt üyesi tutuklandı

45 dakika önce

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran Cuma günü DHKP/C'nin Sultangazi'deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'li yakalanmıştı. Aranan Ali Aracı'nın yanı sıra aynı operasyon kapsamında Merve K., Ümit Ç. ve Yılmaz V. adlı DHKP-C üyesi 3 kişi daha gözaltına alınırken, polisteki sorgusu tamamlanan 4 zanlı dün adliyeye sevk edildi. Yakalanan 4 DHKP-C'li, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
DHKP/C'linin de aralarında olduğu gri listedeki 4 örgüt üyesi tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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