DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2) - Son Dakika
DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2)
TUTUKLANDIInterpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken İzmir'in Bornova ilçesinde, hücre evinde yakalanan Mehmet Sıddık Doğru, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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19.06.2020 20:03:42. #1.13#
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