Üye Girişi
DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler - Son Dakika

DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler

16.10.2021 12:22

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanırken, örgütün Türkiye çapındaki korkunç planı da ortaya çıktı. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün siyasi parti mensupları, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimleri ile polisleri silah zoruyla kaçırıp ülke çapında kaos çıkarma planı yaptığı ortaya çıktı.

İki yıl önce terör örgütü 'DHKP/C'nin Türkiye'deki beyni' olarak bilinen, zırhlı kapıları ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kalın duvarları olan bir binaya düzenlenen operasyonda, örgütün dijital arşivi ve örgütsel faaliyetlerine ilişkin eylem planları, güvenlik güçlerince ele geçirilmiş, ana arşiv çökertilmişti.

YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ İTİRAFÇI OLDU

O tarihlerde art arda düzenlenen onlarca operasyonun son halkasında, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve sorguda çözülen bir hücre üyesinin verdiği bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, DHKP/C'nin yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaştı. Söz konusu örgüt üyesinin polise yaptığı itirafların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı titizlikle araştırıldı.

79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen örgütsel dokümanlar ile DHKP/C'li itirafçının aktardığı bilgi ve belgeler birbiriyle örtüşünce örgüt şemasındaki isimler tek tek tespit edildi. DHKP/C ve ona yakın dernek ve grupların her hareketi mercek altına alındı. Ardından eylem hücrelerini çökertmek için dün düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere 16 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 126 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİLER HALA ARANIYOR

Gözaltına alınanlar arasında, önceki operasyonlarda DHKP-C'nin "karargah" olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen baskında yakalanan R.A., Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönerek örgütün sözde 'Hatay il sorumluluğunu' yürüttüğü iddia edilen S.Ö., yine aynı örgüte mensup olduğu gerekçesiyle geçmişte Doğu Karadeniz bölgesinde yakalanıp tutuklanan H.B.Y., örgüt talimatıyla açlık grevi eyleminde bulunan S.Ç.'nin yanı sıra geçmiş soruşturmalarda 'canlı bomba' iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen D.K. gibi isimler de yer alıyor. Polis ve jandarma, baskın yapılan adreslerde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

GİZLİ KODLAR İFŞA OLDU

İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı'da sürerken, soruşturmanın perde arkasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Eylem talimatının örgütün yurt dışında bulunan sözde 'Merkez Komitesi'nden geldiği sanılırken, DHKP/C'nin kaos planının çökertildiği operasyonlarda, devlet görevlilerine ve siyasilere yönelik korkunç planın gizli kodları da deşifre edildi.

KRİTİK İSİMLERİ REHİN ALMAYI HEDEFLEDİLER

İddiaya göre örgütün, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan kimi ağır ceza hakimi ile TBMM'de grubu bulunan çeşitli siyasi parti mensuplarından kilit isimlerin yanı sıra, polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri, ancak bu planın henüz hazırlık aşamasında olduğu belirlendi.

Söz konusu saldırıları ilerleyen süreçte devreye sokarak halk arasında gerilim ve kaos çıkarıp, toplumsal karışıklığı hedeflediği ileri sürülen örgütün, planlanan muhtemel eylem için uygun zaman kolladığı tespit edildi.

SİLAHLARIN İZİNİ SÜRÜYORLAR

Eylemlerde kullanılmak üzere çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve mühimmat temin edildiği istihbaratını da alan güvenlik birimlerinin, operasyonda henüz bulunamayan var olduğu düşünülen 'kayıp' silahların izini sürdüğü kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde dün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 126 şüphelinin yakalanması amacıyla Türkiye genelinde 16 ilde geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı 13:20 Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor 13:16 Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti 12:45 Bahçelerine dadanan hırsızlar, tanesi 10-15 TL'den satılan Avokadoya göz dikti
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor 12:36 Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İBB'ye tepki: Allah rızası için bitirin, vatandaş bizden biliyor Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı 12:30 Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı 12:21 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti 12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:52 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı

Son Dakika Haberleri
13:20 Daireye giren hırsız ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atladı! O anlar kameralara yansıdı
13:18 Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı
13:16 Beşiktaş'ta yeni sakatlık alarmı! Atiba'dan kötü haber
13:15 Araştırma sonuçlarına göre günde sadece 5 saat hareket, kanseri bertaraf ediyor
12:23 Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor
12:20 Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
12:19 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu
12:19 Brezilya'da sudan bir anda fırlayan köpek balığı, yüzen gencin penisini parçaladı
12:03 Son dakika! Ticaret Bakanı Muş: Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık
12:02 Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti
Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk, el ele tutuştukları için boğularak can verdi Endonezya'da nehre düşen 11 çocuk, el ele tutuştukları için boğularak can verdi         
13:22
Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı Veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü balkonundan İstanbul'u anlattı         
13:18
Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu Set çalışanları, Burak Özçivit hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu         
12:47
3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar 3 sene önce işlenen cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar         
12:40
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı Üniversite bu olayla çalkalanıyor! Öğrencilerin göğüslerine bakan akademisyen görevden alındı         
12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
09:14
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 13:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: DHKP/C'nin korkunç planı ortaya çıktı! Devlet görevlilerini rehin alıp kaos çıkarmak istemişler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement