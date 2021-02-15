Son dakika haberi! DHKP-C'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! DHKP-C'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı

Son dakika haberi! DHKP-C'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı

15.02.2021 19:46

Son dakika haberine göre SARIYER'de gözaltına alınan DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SARIYER'de gözaltına alınan DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu, polisteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlan, 'Terörden Arananlar' listesinde 'gri' kategoride yer alan ve geçen yıl polisin terör örgütüne yönelik operasyonu sırasında hücre evinin bulunduğu adreste, gizli bir bölmede Ümit İlter ile birlikte yakalanan DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu, örgüt kurma ve yönetmekten yargılandığı davada geçen yıl mahkemece tutuklanmıştı. Bir süre önce hakkında 'ev hapsi' kararı alınarak cezaevinden tahliye edilen Eroğlu hakkında, itirazlar üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adli makamların serbest bırakılmasına yönelik itirazının yanı sıra bir başka soruşturma kapsamında Eroğlu'nun kaldığı Sarıyer Armutlu'daki adrese gece saatlerinde operasyon düzenledi. Eroğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Eroğlu bugün adliyeye sevk edildi.Eroğlu, buradaki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DHKP-C'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! DHKP-C'nin Sözde Türkiye Sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu tutuklandı - Son Dakika
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