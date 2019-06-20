DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
35 dakika önce
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:03
'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye
Komitesi Sorumlusu Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Son dakika! Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
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