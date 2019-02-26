DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.

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