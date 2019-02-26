Son Dakika Haberleri: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.

DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:55 

Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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