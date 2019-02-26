DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
2 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:55
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