Son Dakika Haberleri: Dhkp/c'nin Türkiye Sorumlusu Yakalandı

Dhkp/c'nin Türkiye Sorumlusu Yakalandı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 terörist sığınakta ele geçirildi" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

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