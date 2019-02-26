Son Dakika Haberleri: Dhkp/c'nin Türkiye Sorumlusu Yakalandı"

Dhkp/c'nin Türkiye Sorumlusu Yakalandı"

57 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik.

Dhkp/c'nin Türkiye Sorumlusu Yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik." dedi.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, memleket meseleleriyle ilgili çalışmaları aralıksız yürüttüklerini söyledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik terör operasyonu gerçekleştirildiğini açıklayan Soylu, "Bugün sabaha karşı İstanbul'da polisimiz, emniyetimiz ülkemiz için çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonda çok önemli kişiler yakaladık. Terörle mücadelemiz, hız kesmeden devam etmektedir ve devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Bu konuda gerek ülkemizin içerisinde, gerek ülkemizin sınırlarında, ülkemizin huzurunu, ülkemizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozmaya yeltenen bütün unsurlarla kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bütün terör örgütleri var; PKK/PYD, DEAŞ, DHKP/C, FETÖ... Milletimizin bize verdiği bu emanete halel getirmeden, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, koordinasyonunda, talimatlarıyla bunları gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"DHKP/C'nin kırsal yapılanmasını, Türkiye'de tamamen çökerttik"

Operasyonlarda aranan teröristlerin yakalandığını aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimize musallat olan bir terör örgütü var, DHKP/C. DHKP/C'nin kırsal yapılanmasını, Türkiye'de tamamen çökerttik. Kırsal yapılanmalarında, bir tek kişi kalmış değil. Özellikle Tunceli ve çevresinde yaptığımız operasyonlarla uzun yıllardan beri orada vatandaşlarımıza korku salan, orada huzursuzluk ortaya koymaya çalışanları bitirmiştik. İstanbul'da da önemli operasyonlar yapılmıştı. Şimdi İstanbul'da emniyetimiz hakikaten çok başarılı bir operasyon yaptı. Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik."

İçişleri Bakanı Soylu, terör ve istihbarat birimleri başta olmak üzere, İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve teşkilatını başarılı operasyon için tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

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