Son dakika haberi | TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 34 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
08.12.2021 17:33
Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde emniyet ve jandarmanın ortak düzenlediği terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul merkezli 7 ilde emniyet ve jandarmanın ortak düzenlediği terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişi polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 1'i etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalırken, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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