Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

30 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlar emniyet ve jandarmadan

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca 126 şüpheliye yönelik 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapılmıştı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 43 şüpheli daha tespit edilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konulmuştu.